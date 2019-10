Cristiano Ronaldo não é da Madeira, "é de outra galáxia"

Fernando Santos foi questionado, esta quinta-feira, se considera que Cristiano Ronaldo é o melhor jogador português de sempre. Em vez de responder diretamente, o selecionador nacional preferiu recordar um episódio ocorrido na véspera, com um amigo e o capitão da seleção.

"Não há dados comparáveis em relações aos jogadores, pelo que eu respondia de forma diferente, se me permite. Ontem um amigo meu grego veio cá e pediu um autógrafo ao Cristiano. E então, perguntou-lhe: 'de onde é que tu és?'. O Cristiano respondeu, com toda a naturalidade, 'da Madeira'. E o meu amigo disse: 'Estás enganado, tu és de outra galáxia'. E eu acho que isso responde a tudo: ele é mesmo de outra galáxia", lembrou Fernando Santos, entre sorrisos.

Fernando Santos fazia a antevisão do Portugal-Luxemburgo, marcado para sexta-feira, às 19h45, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.