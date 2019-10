André Gomes não reforça seleção a tempo do último treino antes do Luxemburgo

André Gomes não chegou a tempo do último treino da seleção nacional, realizado esta quinta-feira, de preparação para a receção ao Luxemburgo, relativa à fase de qualificação para o Euro 2020.

O médio do Everton, chamado para render o lesionado William Carvalho, ainda se encontrava em viagem, à hora do treino, e tem a integração no grupo de Fernando Santos marcada para depois do almoço.

Mário Rui, que estava em dúvida para a partida com os luxemburgueses, continua sem treinar em pleno. O lateral-esquerdo do Nápoles trabalhou à parte, sob orientação do fisioterapeuta da seleção, António Gaspar.

O quinto jogo de apuramento para o Euro 2020 está marcado para sexta-feira, às 19h45, em Alvalade. O Portugal-Luxemburgo terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.