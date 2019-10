Grimaldo é o 10.º jogador sem internacionalizações mais valioso do mundo

Grimaldo, do Benfica, é um dos 10 jogadores sem internacionalizações mais valiosos do mundo, de acordo com o site "transfermarkt".

O lateral-esquerdo, de 24 anos, que nunca jogou pela seleção principal de Espanha, aparece na 10.ª posição, com uma valorização de 32 milhões de euros, atribuída pelo portal em questão. Não há jogadores portugueses, nem outros elementos de clubes nacionais na lista.

Grimaldo chegou ao Benfica com 20 anos, na época 2015/16, proveniente da formação do Barcelona. Em 127 jogos pelos encarnados, leva 11 golos e 23 assistências, e três campeonatos conquistados.

A lista é liderada por Houssem Aouar, médio francês, de 21 anos, do Lyon, que está avaliado em 45 milhões de euros. Esta época, o internacional gaulês de sub-21 leva três assistências e um golo em nove jogos.

Seguem-se os franceses Ibrahima Konté (Leipzig, 20 anos, 45 milhões) e Sébastien Haller (West Ham, 25, 45), o brasileiro Rodrygo (Real Madrid, 18, 40), o francês Dayot Upamecano (Leipzig, 20, 40), o inglês Ryan Sessegnon (Tottenham, 19, 35), o brasileiro Joelinton (Newcastle, 23, 35), e os franceses Issa Diop (West Ham, 22, 35) e Abdou Diallo (PSG, 23, 35).