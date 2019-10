Virose afasta Fernando dos trabalhos do Sporting

O Sporting comunicou, esta quarta-feira, que Fernando foi sujeito a análises clínicas, que revelaram a contração de uma virose.

Em nota oficial, o clube revela que o extremo brasileiro, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, "encontra-se em convalescença e a evoluir favoravelmente, mas estará ausente dos trabalhos nos próximos dias".

Fernando, de 20 anos, chegou ao Sporting no último dia do mercado de transferências de verão, no entanto, ainda não se estreou. Isto porque, desde o primeiro dia, tem sido submetido a um plano de recuperação dos desequilíbrios musculares que apresentava devido à lesão que o afastou dos relvados durante grande parte da temporada passada.