Rogério Alves apela a que “discordância e divergência” sejam manifestadas “sem injúrias, sem difamação"

O presidente da mesa da assembleia geral do Sporting deixa apelo aos sócios que vão participar na reunião desta quinta-feira: “Pedia que a discordância e a divergência fossem manifestadas nos termos que os estatutos preveem: sem injúrias, sem difamação, porque é infração disciplinar”.

Em declarações à SportingTV, Rogério Alves acrescenta que “as pessoas podem estar ou não de acordo, podem achar que foi brilhante, suficiente, mau, apresentar o que se fez. As contas são a mesma coisa, um documento escrito que vincula quem os fez. Não é preciso estar de acordo com a Direção ou com o que esta fez. O que está ali a ser apreciado é se as contas estão corretas e se o relatório é fiel”.

O dirigente leonino deixou um apelo aos sócios que vão à assembleia geral e filmam momentos da reunião.

“Estamos na era da mediatização, algumas pessoas utilizam telemóveis para filmar partes das AG que aparecem na comunicação social, mostrando aquilo que corre pior. De uma Assembleia de três, quatro ou cinco horas aparecem 30 segundos que tingem tudo o que acontece.”

A reunião dos leões tem como ponto único a votação do relatório e contas do exercício 2018/19.