Empresário de Jesé nega regresso ao PSG

O Sporting não vai devolver Jesé Rodríguez ao Paris Saint-Germain. Garantia dada pelo empresário do avançado espanhol, Ginés Carvajal, a Bola Branca.

O jornal espanhol "As" avançou, na véspera, que o Sporting queria devolver Jesé ao Sporting em janeiro, porque este não contava para Silas. Contudo, contactado por Bola Branca, esta quarta-feira, Ginés Carvajal nega o cenário do regresso do jogador ao PSG no mercado de inverno, até porque contratualmente não é possível.

O empresário de Jesé acrescenta que o avançado, de 26 anos, se sente bem em Lisboa e no Sporting e que está motivado para ficar em Alvalade até ao final do período de cedência.

Jesé Rodríguez chegou ao Sporting no último dia do mercado de transferências de verão, por empréstimo do PSG, até ao final da temporada, com opção de compra de dois milhões de euros. Contudo, até agora, fez apenas quatro jogos, dois como suplente utilizado.