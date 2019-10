Papa questiona católicos. "Adoro Deus ou adoro as formulações dogmáticas?"

A intervenção centrou-se na figura do apóstolo Paulo (Saulo, antes do Batismo), que antes da sua conversão ao Cristianismo se destacava pela perseguição aos discípulos de Jesus.

O pontífice defendeu que, como São Paulo, é preciso aprender que “não se devem combater as pessoas, mas o mal que inspira as suas ações”.

O tema da “ideologia” nas comunidades católicas tinha estado presente na homilia que o Papa pronunciou esta terça-feira, na Capela da Santa Marta, na qual se falou dos cristãos que se “fecham” e têm “medo de crescer” por estarem apegados “às suas convicções, às suas primeiras convicções, às suas próprias ideologias”.

Os que “preferem a ideologia à fé” acabam por “afastar-se da comunidade”, alertou Francisco.

Num momento em que decorre o Sínodo especial para a Amazónia, com críticas de vários setores no interior da Igreja, o Papa criticou os que se “escondem nas suas próprias ideologias”, em vez de fazer parte do grupo de quem “se aproxima de todas as realidades e não sente repugnância”, como fazia Jesus, ao “acariciar os leprosos, os doentes”.

“Ele veio para curar, veio para salvar, não para condenar”, acrescentou.

Ainda esta manhã, no Vaticano, o Papa saudou os peregrinos do Médio Oriente e recordou os cristãos perseguidos.

“Peçamos ao Senhor ressuscitado que ilumine e converta todas as pessoas que ainda hoje perseguem os crentes, julgando fazer a vontade do seu deus. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre do maligno”, desejou.

Francisco dirigiu-se também aos peregrinos de língua portuguesa, a quem deixou o desafio de “cultivar um olhar de fé para com o próximo, procurando estar junto de todos, incluindo aqueles que são diferentes”.

“Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal deste amor sem condições no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias desça a Bênção de Deus”, concluiu.