Escadaria de santuário de Vila Flor alvo de vandalismo por veículo todo-o-terreno

Parte da escadaria do santuário de Nossa Senhora da Assunção, no concelho transmontano de Vila Flor, foi danificada num alegado ato de vandalismo, com um veículo todo-o-terreno, disse esta quarta-feira o responsável pelo espaço.

A suspeita sobre os danos em vários degraus da centenária escadaria resulta de uma publicação que terá sido feita numa rede social com fotos do veículo no local, segundo Abílio Evaristo, vereador da Câmara de Vila Flor e membro da comissão administrativa do santuário localizado em Vilas Boas.

O caso foi participado à GNR, que confirmou ter recebido a queixa e que se encontra em investigação, ainda sem suspeitos.

A comissão administrativa deu conta do que classificou como “um atentado ao património” na página oficial do Santuário, no Facebook, com fotografias dos estragos e a mensagem “as viaturas todo-o-terreno não são, certamente, para subir e descer escadas, mas, infelizmente, a cidadania de alguns está neste nível”.