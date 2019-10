​Prémios RegioStars 2019: projeto britânico bateu português ECOMARE

O ECOMARE tinha grandes expectativas para ganhar mais um prémio para Portugal nos RegioStars, que foram anunciados esta quarta-feira, em Bruxelas, no âmbito da Semana Europeia das Regiões. No entanto, acabou por ser um projeto do Reino Unido, o CobBauge, a ganhar a corrida na categoria que incluía o projeto que envolve a Universidade e o Porto de Aveiro, além da Câmara de Ílhavo, para a investigação, resgate de animais marinhos e preservação dos recursos marinhos.



Esta é a 12ª edição dos Prémios RegioStars que distinguem os melhores projetos a nível europeu desenvolvidos com recurso a fundos comunitários.

Portugal ocupa o 2º lugar nos prémios arrecadados, mas o Reino Unido lidera a lista, agora com 15 troféus. O que levou o diretor geral de Política Regional e Municipal da Comissão Europeia, Marc Lemâitre a sublinhar que a Grã-Bretanha, agora de saída, fez muito bom uso da política de coesão. agora com 15 prémios.

O júri escolheu os vencedores em cinco categorias e o público escolheu mais um vencedor. Foi o projeto City Walk, que pretende tornar as cidades mais amigas de quem anda e incentivar os cidadãos a andar cada vez mais a pé ou, quando necessário, em transportes públicos. Envolve dezassete parceiros de oito países do Centro e Leste europeu.