Portugal eleito terceiro melhor destino do mundo

Em 2018 Portugal tinha ficado em décimo oitavo lugar, este ano subiu para terceiro. Saltou 15 posições, na opinião dos leitores, atrás da Indonésia e Tailândia.

Ainda segundo o Expresso, no top 20 surgem apenas mais dois destinos europeus, a Grécia, em sétimo lugar, e a Itália, na nona posição

Portugal surge ainda no ranking dos melhores "spas" do mundo, através do Spa by Sisley Paris, do Vila Vita Parc, em Porches, no Algarve, que ficou em terceiro lugar do ranking. Já o Six Senses Douro Valley, em Lamego, ficou em 13.º lugar.

Não é a primeira vez que Portugal é reconhecido como um dos melhores destinos turísticos do mundo. Em setembro, o país recebeu o prémio de destino turístico acessível pela Organização Mundial do Turismo. Há três anos consecutivos é apontado como o melhor destino turístico europeu nos óscares do turismo, os Word Travel Awards.