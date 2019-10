Conheça o projeto português de preservação dos recursos marinhos candidato a um prémio europeu

“Fazemos recolha periódica de animais (mamíferos, tartarugas, aves) que por alguma razão precisam de tratamento. E o ECOMARE funcionará também como centro de resposta rápida em caso de derrame de hidrocarbonetos na costa portuguesa. É para aqui que virão todos os animais marinhos que precisarem de ser socorridos”, revela Ricardo Calado, investigador que lidera a área de Biotecnologia e Aquacultura do ECOMARE.

Concorre na categoria que alia o verde, o azul e o cinzento. A infraestrutura situada em Ílhavo, Aveiro, resulta de uma parceria entre a Universidade, o porto de Aveiro, a Câmara de Ílhavo e o Oceanário de Lisboa. Combina o cinza do porto com o verde da reserva natural da Ria de Aveiro e o azul da proteção e uso sustentável dos recursos marinhos. Uma das partes visíveis e mediática é a resgate e reabilitação de animais marinhos.

O ECOMARE é o único projeto português finalista nos prémios RegioStars, que serão anunciados esta quarta-feira à noite numa cerimónia, a decorrer em Bruxelas, no âmbito da Semana Europeia das Regiões e das Cidades.

Para este responsável, é uma infraestrutura quase única, a nível nacional e europeu, e Ricardo Calado manifesta-se confiante de que poderá ser um projeto premiado pela Comissão Europeia.

O ECOMARE envolveu um investimento total de 5 milhões de euros e recebeu 4,1 milhões de fundos europeus. A comparticipação nacional ficou a cargo da Universidade e Porto de Aveiro. Está envolvido em diversos projetos de investigação, muitos deles também financiados por organizações ou por fundos do Portugal 2020.

Para Ricardo Calado, o ECOMARE ajuda a desconstruir a complexidade da investigação científica. E dá alguns exemplos: o trabalho com uma empresa para a produção de salmão em águas portuguesas ou o desenvolvimento de um método para combater a apanha ilegal de bivalves no Tejo.

Mas para o investigador, a grande missão do ECOMARE é ajudar a uma maior consciencialização da população de que os recursos marinhos não são infinitos e estão em perigo, sendo necessário agir para reverter a situação.

O facto de estar entre os 24 finalistas dos prémios RegioStars (entre 199 candidaturas) é uma satisfação para a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Ana Abrunhosa considera que é também sinal de reconhecimento pela Comissão Europeia do valor do projeto e de que os fundos comunitários estão a ser bem aplicados.