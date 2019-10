Turquia inicia operação terrestre contra curdos na Síria

As tropas turcas iniciaram esta quarta-feira à noite uma operação terrestre no nordeste da Síria contra as forças curdas, anunciou o Ministério da Defesa.

O tiro de partida da operação militar tinha sido dado durante a tarde, quando aviões turcos atacaram alvos do movimento curdo YPG.

A operação aconteceu depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter ordenado a retirada das tropas dos EUA estacionadas na região noroeste da Síria.

A operação militar da Turquia contra as forças curdas estacionadas no nordeste da Síria é uma “má ideia” e não angaria o apoio dos Estados Unidos, afirmou esta quarta-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump. A União Europeia já veio exigir que a Turquia cesse imediatamente os ataques.



O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se de emergência na quinta-feira para discutir a operação militar da Turquia.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, está “muito preocupado” com a situação no norte da Síria e defende que “qualquer operação militar deve respeitar a Carta das Nações Unidas e as leis humanitárias internacionais”.