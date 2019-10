Turquia avança com bombardeamentos ao nordeste da Síria

Perante as críticas Donald Trump ainda ameaçou a Turquia com repercussões económicas se fosse para além do que ele considera razoavel, mas ao mesmo tempo responsabilizou os turcos pelo destino de 12 mil detidos do Estado Islâmico que estão em prisões no nordeste da Síria, atualmente guardados por militares das FDS, mas isso só é possível se a Turquia invadir de facto o território.

Donald Trump abriu o caminho para o ataque turco ao mandar retirar algumas dezenas de observadores que tinha no local, abandonando assim os seus aliados das FDS que conseguiram este ano derrotar territorialmente o autoproclamado Estado Islâmico, com o apoio aéreo e logístico de países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos.

As Forças Democráticas da Síria referem também ataques a civis e falam numa situação de pânico entre a população da cidade de Ras al-Ain. As FDS pedem que a comunidade internacional imponha uma zona de exclusão aérea para impedir a escalada da violência.

Rússia não se envolve

Com o início do ataque, a Rússia já veio anunciar oficialmente que não se vai envolver no conflito, deixando assim as Forças Democráticas da Síria sem aliados poderosos no combate contra a Turquia.

A Rússia apoia o regime de Bashar al-Assad, mas este não reconhece a autonomia no nordeste da Síria e desconfia do projeto democrático que está em curso na região, assente na promoção e no respeito pela variedade étnica e religiosa.

Depois de os Estados Unidos terem anunciado a retirada da Síria houve especulação sobre uma eventual aliança com a Rússia e com o regime de Damasco, mas essa possibilidade parece agora gorada.

O Irão, que também apoia Assad e avisou a Turquia para o perigo de invadir território sírio, não deverá agir fora de sintonia com Moscovo e Damasco.

