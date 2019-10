Trump diz que operação militar da Turquia na Síria é “má ideia”

A operação militar da Turquia para as forças curdas na Síria foi uma “má ideia” e não conta com o apoio dos Estados Unidos, afirmou esta quarta-feira o Presidente Donald Trump. A União Europeia exige que a Turquia cesse imediatamente os ataques.



“Os Estados Unidos não patrocinam este ataque e tornou claro à Turquia que esta operação é uma má ideia”, declarou o líder norte-americano numa mensagem divulgada pela Casa Branca.

Donald Trump, que abriu a porta à ofensiva turca com a decisão de retirar as tropas norte-americanas do nordeste da Síria, pede ao Governo de Ancara que proteja as minorias.