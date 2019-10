Nobel aos 97 anos. Goodenough destrona Ashkin como laureado mais velho de sempre

A atribuição do Prémio Nobel da Química a John B. Goodenough, esta terça-feira, faz deste norte-americano nascido na Alemanha o mais velho galardoado de sempre pela Academia Sueca.

Com 97 anos feitos em julho, Goodenough bate o recorde por um ano, destronando o físico Arthur Ashkin, que venceu o prémio Nobel na sua categoria em 2018, quando tinha 96.

Na verdade, os dois nobéis têm atualmente a mesma idade, sendo Goodenough mais velho por uma questão de meses, mas, como venceram em anos diferentes, o que conta para os registos são os 97 anos de Goodenough.

John Bannister Goodenough nasceu na Alemanha, filho de pais americanos, em 1922. Estudou matemática na Universidade de Yale, onde se formou em 1944.

Os seus estudos foram interrompidos para servir nas Forças Armadas americanas, onde esteve no serviço de meteorologia, mas, depois da Guerra voltou para a universidade para tirar o doutoramento em física, na Universidade de Chicago.

Ao longo da sua carreira, esteve nas universidades de Oxford e do Texas, e trabalhou também no laboratório do MIT.

O maior triunfo profissional de John Goodenough foi o desenvolvimento de baterias íon-lítio de peso-leve, juntamente com M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino.