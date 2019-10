Hong Kong. Um país, duas identidades

Outro episódio preocupante para o trabalho dos jornalistas resulta de uma decisão recente das autoridades judiciais. O editor de um portal online local, o "Passion Times", Ma Kai-chung, foi acusado de entrar no LegCo a 1 de julho deste ano, e foi levado a tribunal. O caso remonta ao dia de comemoração do 22.º aniversário de passagem de soberania de Hong Kong para a China, em que um grupo de centenas de manifestantes entrou na Assembleia Legislativa.

Wishart não esconde a revolta em relação ao caso. Com esta ação judicial, defende, é o trabalho dos media que fica condicionado e comprometido. “O mundo tinha o direito de saber o que estava a acontecer no LegCo e os jornalistas têm o dever de informar. É inaceitável que haja um profissional acusado. Não me lembro de ver isto em qualquer outra sociedade democrática, é muito preocupante.”

Polícia em tensão máxima

A polícia de Hong Kong tem estado debaixo de fogo praticamente desde o início dos protestos, acusada pelos manifestantes de uso de força excessiva e má conduta profissional. Com o evoluir da situação no terreno, as tensões não diminuíram, com agentes a usarem balas reais e a atingirem dois manifestantes, um deles ferido com gravidade no peito.

Por outro lado, passaram a ser alvo dos mais radicais nas ruas, que os atacam quando os apanham isolados. São frequentemente atingidos por cocktails molotov lançados pelos jovens vestidos de negro.

A relação entre os cidadãos em geral e a polícia deteriorou-se de tal forma que uma das exigências essenciais dos manifestantes é que seja aberto um inquérito independente à atuação policial, uma iniciativa apoiada por mais de 80% da população. A situação atingiu um tal nível que até as Nações Unidas e a Amnistia ecoaram o mesmo pedido.

Lawrence Ho é especialista em estudos sobre a ação das forças de segurança. Professor na Faculdade de Educação de Hong Kong, à Renascença ajuda traçar um retrato sobre o antagonismo das forças de segurança com os locais. Antes de junho, assegura, o ambiente não era hostil. As coisas mudaram com o eclodir dos protestos, acompanhado de um certo ceticismo que já existia desde 2014, com o Occupy, e que entretanto se transformou em desconfiança.

O dia 12 de junho, em que se registaram os primeiros confrontos sérios entre manifestantes e a polícia — no dia em que seria votada a lei de extradição no LegCo — e o assalto àquele edifício por uma multidão em fúria a 1 de julho marcaram dois pontos de viragem.