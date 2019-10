​Casa Branca recusa participar em investigação para destituição de Trump

A Casa Branca informou esta terça-feira o Congresso norte-americano que se recusa a participar no inquérito do processo de destituição do Presidente Donald Trump.



Numa carta enviada à presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a administração Trump considera que o processo não tem legitimidade.

"Como não tem fundamento constitucional legítimo ou a menor aparência de imparcialidade (...), o poder executivo não pode ser obrigado a participar", escreveu Pat Cipollone, advogado e conselheiro da Casa Branca.

A carta acusa os democratas de tentaram mudar o resultado das eleições presidenciais de 2016, em que Trump derrotou Hillary Clinton.

"Para cumprir seus deveres para com o povo americano, o Presidente Trump e seu Governo não podem participar de sua investigação partidária e inconstitucional nessas circunstâncias", argumenta a equipa jurídica da Casa Branca.

A decisão foi comunicada depois de a Administração Trump ter impedido o embaixador junto da União Europeia de testemunhar na investigação levada a cabo pelo Congresso.