Baterias íon-lítio valem Nobel da Química a três cientistas

O prémio Nobel da Química 2019 foi atribuído, esta quarta-feira de manhã, a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino, pelo desenvolvimento de baterias íon-lítio de peso-leve.

"As baterias íon-lítio revolucionaram as nossas vidas e são usadas em tudo, desde telemóveis a computadores portáteis e veículos elétricos", disse o Comité do prémio Nobel após o anúncio dos galardoados. "Através do seu trabalho, os laureados da Química deste ano estabeleceram os alicerces de uma sociedade sem fios e sem combustíveis fósseis."