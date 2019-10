Após anúncio de Trump, Turquia avança com bombardeamentos ao nordeste da Síria

Veja também O suíço que formou uma milícia para derrotar o Estado Islâmico A Turquia iniciou esta quarta-feira o ataque ao nordeste da Síria. Por volta das 14h30, aviões turcos começaram a bombardear posições naquele território, que é dominado pelas Forças Democráticas da Síria, uma coligação de forças de diferentes etnias e religiões, onde predominam as milícias curdas. Ancara não aceita a presença de grupos armados curdos perto da sua fronteira, pois considera que são uma mera extensão do Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK) que leva a cabo uma insurreição na Turquia há décadas. O início das operações foi anunciado oficialmente pelo Presidente Erdogan, que diz que o objetivo é eliminar o "corredor terrorista" junto à sua fronteira. As autoridades turcas dizem que pretendem criar uma "zona segura" junto à sua fronteira, onde pretendem depositar vários milhares de refugiados sírios que têm procurado abrigo na Turquia. O estabelecimento de comunidades sírias árabes na região servirá ainda de tampão entre a Turquia e a comunidade curda na Síria, entretanto empurrada mais para sul, ou mesmo para fora do país.

As primeiras noticias dão conta de ataques aéreos e de artilharia a posições militares das Forças Democráticas da Síria, nomeadamente da milícia curda YPG, atingindo depósitos de armas e peças de artilharia. As Forças Democráticas da Síria referem também ataques a civis e falam numa situação de pânico entre a população da cidade de Ras al-Ain, Tel Abyad e Qamishli. As FDS pedem que a comunidade internacional imponha uma zona de exclusão aérea para impedir a escalada da violência. Segundo as autoridades locais já há relatos de vítimas civis. Estes ataques devem preceder uma incursão terrestre, composta por forças turcas e também por milícias jihadistas apoiadas pela Turquia e compostas em larga medida por sírios e jihadistas estrangeiros. Pouco depois do início do ataque o Exército Nacional Sírio, apoiado pela Turquia, apelou aos seus militantes para "atingir os inimigos com um punho de aço, façam-nos sentir o inferno dos vossos fogos". O comunicado disse que os militares não deviam ter qualquer misericórdia para com os soldados das FDS, a não ser que se juntem aos invasores, indica a Reuters.

Donald Trump abriu o caminho para o ataque turco ao mandar retirar algumas dezenas de observadores que tinha no local, abandonando assim os seus aliados das FDS que conseguiram este ano derrotar territorialmente o autoproclamado Estado Islâmico, com o apoio aéreo e logístico de países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos. Perante as críticas Donald Trump ainda ameaçou a Turquia com repercussões económicas se fosse para além do que ele considera razoavel, mas ao mesmo tempo responsabilizou os turcos pelo destino de 12 mil detidos do Estado Islâmico que estão em prisões no nordeste da Síria, atualmente guardados por militares das FDS, mas isso só é possível se a Turquia invadir de facto o território.