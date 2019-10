O ciclista Rui Costa terminou a clássica Milão - Turim no 25.º lugar. O português da UAE Emirates chegou a 1,34 minutos do vencedor, o canadiano Michael Woods (Education First).

Woods, de 32 anos, cumpriu os 179 quilómetros em 4.03,48 horas, batendo ao sprint o espanhol Alejandro Valverde (Movistar).

O outro português em prova, Ivo Oliveira, também da UAE Emirates, não terminou a prova.