Leão esmaga em Setúbal, dragão ganha em casa

ANDEBOL 8ª Jornada

FC Porto 34-21 Boavista

(15-13 ao intervalo)

Melhor marcador do encontro: Victor Iturriza do FC Porto com 6 golos

Vitória de Setúbal 20-42 Sporting

(11-22 ao intervalo)

Melhor marcador do encontro: Frankis Carol do Sporting com 8 tentos.

As partidas foram antecipadas para realização de jogos da Liga dos Campeões no próximo fim de semana.

Classificação

1- Sporting (274-197) 24 pontos (+1 jogo)

2- FC Porto (270-198) 24 pontos (+1 jogo)

3- Benfica 16 (-1 jogo)

4- ADA Maia 15

5- Boa Hora FC 14 (-1 jogo)

6- Belenenses 14

7- ABC 13

8- FC Gaia 13

9- Madeira SAD 13

10- SC Horta 10 (-1 jogo)

11- Boavista 10 (+1 jogo)

12- Avanca 9 -1 jogo

13- Vitória Setúbal 9 (-1 jogo)

14- Águas Santas 8 (-1 jogo)