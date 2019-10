Federer adia reforma até aos 42 anos

Roger Federer parece estar longe da reforma. O tenista suíço assinou contrato com um torneio da China para os próximos cinco anos.

Aos 38 anos, Federer comprometeu-se com o torneio de Hangzhou até, pelo menos, 2023.

A primeira edição do torneio vai realizar-se entre 27 e 29 de dezembro de 2019 e, para além do número 3 do mundo, já estão confirmados o alemão Alexander Zverev e os irmãos norte-americanos, Bob e Mike, Bryan.

Roger Federer é o atual número 3 do mundo, mas é o tenista que tem mais títulos de Grand Slam (20) na carreira.