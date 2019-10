Cech passa a guarda-redes… de hóquei no gelo

O guarda-redes Petr Cech vai mudar de baliza. O internacional checo abandonou a carreira no futebol no final da época passada e agora assinou por uma equipa semi-profissional de hóquei no gelo.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelos Guildford Phoenix. Aos 37 anos, o guarda-redes deve já estrear-se no próximo domingo.