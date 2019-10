Francisco Assis

Governo PS-Bloco levaria a "uma paralisia nas reformas da Saúde e Educação"

09 out, 2019 - 16:08 • José Pedro Frazão com redação

No programa Casa Comum da Renascença, ex-eurodeputado do PS diz que "preferia que não fosse uma solução PS com BE", após socialistas falharem maioria absoluta nas legislativas.