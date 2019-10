Stefano Pioli é o novo treinador do AC Milan

Rafael Leão tem novo treinador no AC Milan. A equipa italiana confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Stefano Pioli, que estava sem clube, desde que deixara a Fiorentina, no final da última época.

Pioli sucede a Marco Giampaolo, cuja saída foi oficializada na véspera. Segundo a imprensa italiana, Pioli assinou contrato válido por duas temporadas e tentará tirar o Milan da 10.ª posição do campeonato.

Stefano Pioli foi treinador da Fiorentina nas duas últimas temporadas. A primeira correu bem, com um oitavo lugar no campeonato e a chegada aos quartos de final da Taça de Itália. Na segunda, a Fiorentina foi às meias-finais da prova a eliminar, no entanto, ficou na 16.ª posição da Serie A, apenas três pontos acima da zona de despromoção.