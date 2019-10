Slovan Bratislava castigado com jogo à porta fechada na Liga Europa

O Slovan Bratislava, adversário do Sporting de Braga na fase de grupos da Liga Europa, foi castigado com um jogo à porta fechada nas competições europeias, que será cumprido diante do Wolverhampton, anunciou hoje a UEFA.

O Comité de Ética e Disciplina da UEFA rejeitou o recurso do clube eslovaco e confirmou a punição, que surge na sequência de "comportamento racista" dos adeptos do Slovan, no decorrer da partida com o PAOK, da segunda mão dos "play-offs" da Liga Europa, disputada em 22 de agosto.

O castigo será cumprido no próximo encontro europeu do Slovan Bratislava em casa, diante dos ingleses do Wolverhampton, da terceira jornada do Grupo K da Liga Europa, agendado para 24 de outubro.

Para além do castigo de um jogo à porta fechada, o Slovan terá de pagar 50 mil euros e mostrar um cartaz da UEFA de apelo à igualdade racial. Para além desta multa, o clube pagará ainda 41 mil euros por bloquear escadarias, arremesso de objetos, invasão de relvado e organização insuficiente.