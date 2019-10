Reading anuncia despedimento de José Gomes

O Reading anunciou, esta quarta-feira, o despedimento do treinador português José Gomes, devido aos maus resultados desportivos esta temporada.

"O clube anuncia que José Gomes deixou a sua posição de treinador principal. O treinador juntou-se em dezembro e conseguiu evitar, com sucesso, a ameaça de despromoção. No entanto, depois de apenas duas vitórias em 11 jogo na Liga, o dono Yongge Dai tomou a difícil decisão de terminar a ligação com o treinador", pode ler-se no comunicado.

A direção do Reading deixa ainda um "sincero agradecimento pelo trabalho árduo" e "deseja a melhor sorte para o futuro". Por agora, o clube não anuncia o substituto de José Gomes.

José Gomes chegou ao Reading em dezembro, e deixou a liderança do Rio Ave para assumir o clube da segunda divisão inglesa, depois de ter levado nega de Luís Castro, que orientava, na altura, o Vitória de Guimarães.

O Reading está em zona de despromoção, com oito pontos em 11 jogos disputados. Apesar do mau momento, o treinador português tinha reiterado a vontade de continuar no clube: "Ninguém conhece esta equipa melhor do que eu, e a experiência que tenho de 25 anos no futebol profissional é que pode ser um erro, mas não é uma decisão minha".