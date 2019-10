Muller pode estar de saída do Bayern de Munique

Thomas Muller estará de saída do Bayern de Munique, de acordo com o jornal alemão "Bild". Segundo a publicação, o histórico avançado do emblema bávaro está insatisfeito com o tempo de jogo esta época.

Formado no clube e a disputar a 12ª temporada na equipa principal, Mulller terá pedido para sair em janeiro. O avançado de 30 anos foi titular em apenas cinco jogos dos 11 disputados esta temporada.

Muller tem contrato até ao final da temporada 2020/2021, mas a carreira no Bauyern de Munique pode estar perto do fim. No total, leva 186 golos em 495 jogos disputados pelo emblema alemão, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, um Campeonato do Mundo de Clubes, uma Supertaça Europeia, oito Bundesligas, cinco Taças e cinco Supertaças.

O "raumdeuter" está também já fora das opções da seleção alemã, depois de o selecionador Low ter anunciado em março que já não continuaria com Muller, Hummels e Boateng.