Ansu Fati falha convocatória para o Mundial sub-17

Ansu Fati, a nova coqueluche do Barcelona, não vai marcar presença no Mundial de sub-17, por opção do selecionado David Gordo, que acredita que o avançado de 16 anos está num nível demasiado elevado para o escalão.

O extremo soma dois golos em seis jogos disputados na equipa principal do Barcelona. O jovem não foi convocado para a seleção principal espanhola devido a uma lesão. No entanto, estaria elegível para competir no Mundial sub-17, que arranca no final de outubro.

"Acredito que ele está em condições de competir numa categoria superior. Ao fazer uma análise desportiva, entendemos que o melhor é ficar e participar em novembro, numa categoria superior. Para que isso aconteça, ele não pode ir ao Mundial", disse o selecionador, para justificar a ausência do avançado da convocatória.