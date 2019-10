Finanças do Porto aguardam por novo diretor há mais de quatro meses

As Finanças do Porto aguardam por um novo diretor há mais de quatro meses, na sequência da saída de José Oliveira e Castro, a 30 de Maio. O responsável pediu demissão dois dias depois da operação do fisco à beira da estrada, com a GNR a mandar parar condutores para cobrar dívidas fiscais em Alfena, Valongo.

À Lusa, fonte oficial do Ministério das Finanças referiu que "o pedido de abertura do procedimento concursal para o preenchimento do cargo de diretor de Finanças do Porto" foi "enviado para a CRESAP" (Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública) no dia 5 de julho, tendo já decorrido mais de três meses.



Porém, a tutela também é responsável por parte do atraso: deixou decorrer mais de um mês até pedir à CRESAP a abertura do concurso.

Este procedimento continua a aguardar para ser lançado e, na página da CRESAP. surge na lista dos concursos a abrir em breve. Contactada pela Lusa, fonte oficial reiterou a intenção de o lançar em breve, não fazendo mais comentários.



O pedido de demissão da direção das Finanças do Porto, a 30 de maio, foi de imediato aceite pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.