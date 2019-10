William recupera a tempo do Luxemburgo, Mário Rui a caminho

William Carvalho é a grande novidade do treino da seleção nacional, a dois dias da receção ao Luxemburgo, relativa à fase de qualificação para o Euro 2020. O médio do Bétis, que falhara o primeiro dia de treinos, devido a lesão, trabalhou sem limitações, esta quarta-feira.

O outro jogador que estivera indisponível na véspera, Mário Rui, também deu sinais claros de recuperação, ainda que não tão claros como William. O lateral-esquerdo do Nápoles também subiu ao relvado, no entanto, treinou à parte, com o fisioterapeuta da seleção, António Gaspar.

Os restantes 22 jogadores - mais William - trabalharam em pleno, às ordens de Fernando Santos, na preparação para a partida de sexta-feira.

O Portugal-Luxemburgo joga-se às 19h45, em Alvalade, e tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.