Casa Comum

Abstenção é "preocupante" e "temos de refletir rapidamente para alterar o sistema"

09 out, 2019 • José Pedro Frazão

No Casa Comum desta semana, Paulo Rangel e Francisco Assis debatem a abstenção recorde nas legislativas do passado domingo, de 45,5%, a formação do próximo Governo e a crise interna do PSD. "Não vale a pena entrar na especulação do meu nome", diz Rangel sobre a possibilidade de suceder a Rui Rio na liderança do partido.