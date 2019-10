Silas continua a observar jovens da formação

Jorge Silas voltou a recorrer às camadas jovens para compor o grupo de trabalho da equipa principal do Sporting, desfalcada pelos internacionais.

O técnico leonino voltou a chamar Matheus Nunes, Tomás Silva, João Oliveira, Loide Augusto, João Silva, Diogo Brás, Gonçalo Costa e Benardo Sousa, à semelhança de segunda-feira, e incluiu ainda João Daniel e Echedey Carpintier, as duas novidades.

No boletim clínico continuam a estar os nomes de Jovane Cabral e Rodrigo Battaglia, que continuam a fazer tratamento e trabalho de ginásio, e Fernando, a cumprir treino de recondicionamento físico.

O Sporting prepara a deslocação ao terreno do Alverca, do Campeonato de Portugal, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no dia 17 de outubro, às 20h45, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.