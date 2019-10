Um telefonema permitiu a Corona fazer as pazes com o selecionador do México

Foi uma chamada telefónica que permitiu a Jesús Corona resolver o mal-entendido com o selecionador do México, Tata Martino, que o fez perder a Gold Cup. Revelação de Martino, em entrevista à "ESPN", a que confirma que a relação com o jogador do FC Porto esteve cortada.

"Tudo foi esclarecido e resolvido, fundamentalmente, com o telefonema que Corona me fez durante a Gold Cup, no último verão. Conversámos muito tempo. Não estivemos numa conversa frente a frente, mas, mesmo assim, foi um grande avanço, para restabelecermos uma relação que estava absolutamente cortada", recorda o selecionador mexicano.

Em causa estava a lesão que impedira Corona de viajar, em março, até ao estágio da seleção mexicana, nos EUA. Tata Martino criticara a forma como o FC Porto comunicara a lesão do jogador, sem o envio de um relatório médico. O selecionador fazia questão de que Corona viajasse, apesar da lesão, até ao estágio, para conhecer a nova equipa técnica. Contudo, o Porto impedira a deslocação, porque a viagem implicaria "a perda de três dias de tratamento". Pouco depois, Tata Martino anunciou que Corona estava perdoado, porém, não o convocou para a Gold Cup.

A chamada de Corona, explica Martino, abriu caminho ao diálogo: "Às vezes, o estar cara a cara ou numa linha telefónica a conversar diretamente dá-me a possibilidade de ouvir a outra parte e que a outra parte me escute a mim, e até pode ser que não estejamos de acordo."

Agora, com o conflito, de facto, sanado, o selecionador mexicano garante que não é seu papel "não abrir as portas ou cortar cabeças aos jogadores de futebol". "Quero que os bons estejam sempre connosco", frisa.