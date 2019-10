Marega é novidade no boletim clínico do FC Porto

Moussa Marega é a mais recente baixa na equipa do FC Porto. O avançado maliano foi dispensado da seleção e cumpriu apenas treino condicionado, de acordo com a nota de treino do clube portista.

O FC Porto pediu para que Marega ficasse em Portugal para cumprir um plano de recuperação física, após várias semanas intensas de trabalho, para que possa recuperar o nível mostrado nas últimas temporadas. Recorde-se que Marega teve apenas duas semanas de férias, devido à participação na CAN.

O plantel voltou ao trabalho depois de três dias de folga e deu início à preparação para o jogo contra o Coimbrões, a contar para a Taça de Portugal.

Sérgio Conceição não contou com 15 internacionais: Tomás Esteves e Fábio Silva (Portugal sub-19), Diogo Costa e Diogo Leite (Portugal sub-21), Pepe e Danilo (Portugal), Marchesín e Saravia (Argentina), Mbemba (RD Congo), Tecatito Corona (México), Loum (Senegal), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Nakajima (Japão) e Zé Luís (Cabo Verde).

O guarda-redes Tiago Estêvão, dos sub-19, foi chamado por Sérgio Conceição aos trabalhos da equipa principal.

Para além de Marega, Sérgio Oliveira evoluiu para treino integrado condicionado, e Romário Baró evoluiu para tratamento e treino condicionado.