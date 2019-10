Marchesín será titular no amigável contra a Alemanha

Agustín Marchesín, guarda-redes do FC Porto, será titular na baliza da seleção argentina no amigável contra a Alemanha, segundo anunciou, em conferência de imprensa, o selecionador Lionel Scaloni.

O experiente guardião de 31 anos chegou aos dragões no início da época e tem-se afirmado no clube português. Em agosto, foi eleito o melhor guarda-redes do campeonato.

Ao longo da sua carreira, com passagens pelo Lanús, Santos Laguna e América, Marchesín nunca se afirmou como titular na baliza da seleção argentina, tendo feito apenas três partidas. Depois de ter sido titular no amigável contra o Chile, no início de setembro, vai voltar a merecer a confiança de Scaloni contra a Alemanha.

Marchesín, Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Paredes, Pereyra, De Paul, Correa, Dybala y Lautaro Martínez serão os jogadores que começarão de início a partida contra a Alemanha, em Dortmund, marcado para quarta-feira.



Saravia, do FC Porto, e Marcos Acuña, do Sporting, integram o lote de convocados, mas vão começar a partida no banco de suplentes.