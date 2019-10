PSD. ​Montenegro avança, Rio definirá o calendário

Veja também:

Luís Montenegro, ex-líder parlamentar do PSD, e proto-candidato à liderança do partido desde a saída de Pedro Passos Coelho, só ainda não sabia como faria o anúncio de que quer o lugar de Rui Rio. Esta terça-feira ao fim da tarde decidiu: será numa entrevista à SIC, na quarta-feira à noite.

A Renascença sabe que Montenegro ainda ponderou convocar a imprensa para uma declaração, como fez em janeiro deste ano quando desafiou Rui Rio, equacionou os vários pedidos de entrevista que tinha, foi avançando nos contactos, percebeu que tinha de acelerar devido à nota de Cavaco Silva e acabou por decidir.

A dúvida há muito que não era se avançava ou não como candidato à liderança do PSD, era só como e quando faria o anúncio.

Luís Montenegro posicionou-se logo no congresso de fevereiro de 2018 quando disse a Rui Rio, recém-eleito presidente do PSD que não pediria licença a ninguém quando achasse que era altura de avançar. Tinha recusado candidatar-se às diretas de janeiro desse ano por achar que o calendário não lhe era conveniente. Uma decisão que muitos, dentro e fora do partido, consideraram demasiado calculista, mas com a qual deixou a disputa pela liderança a Rui Rio e Pedro Santana Lopes.