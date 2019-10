Almada. Incêndio provocou um morto e dois feridos

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos graves num incêndio que ocorreu esta terça-feira num prédio da Avenida D. Nuno Álvares Pereira, em Almada, mas que já foi considerado extinto, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, além da vítima mortal e do ferido grave, o incêndio provocou também ferimentos ligeiros a uma terceira pessoa.

O alerta para o incêndio, que teve origem numa cozinha no segundo andar do prédio, a que pertencem todas as vítimas, foi dado pouco antes das três da tarde.

O ferido grave foi transportado para o Hospital S. José, em Lisboa, enquanto que o ferido mais ligeiro foi levado para o Garcia de Horta, em Almada.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Almada, Cacilhas e Amora, uma equipa de emergência médica e elementos da PSP e da Proteção Civil da Câmara de Almada, com um total 35 operacionais e 13 viaturas.