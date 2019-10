Trump ameaça “obliterar” economia da Turquia em caso de invasão da Síria

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou esta terça-feira “obliterar” a economia turca caso Ancara avance com a sua planeada invasão do nordeste da Síria. Numa mensagem publicada no Twitter, Trump afirmou que “tal como já disse antes, e quero apenas reafirmar, se a Turquia fizer algo que eu, na minha grande e singular sabedoria, considerar que ultrapassa os limites, destruirei e obliterarei a economia da Turquia”, acrescentando entre parenteses que “não seria a primeira vez!”. O recado americano surge depois de Trump ter sido alvo de várias críticas internas, tanto de democratas como de republicanos, por ter anunciado a retirada de forças americanas daquela região, em antecipação da incursão turca. Este anúncio causou grande alarme no nordeste da Síria, uma região governada por uma federação de grupos étnicos e religiosos que formam as Forças Democráticas da Síria. Liderada pelos curdos, a região inclui também a participação de grupos árabes e cristãos, entre outras minorias, e orgulha-se de ser a única zona democrática e igualitária da Síria, tendo representação paritária em todos os cargos oficiais. Para a Turquia, contudo, o problema é mesmo a influência curda. Enfrentando uma insurreição curda no seu próprio país, os turcos temem que o estabelecimento de uma zona autónoma com maioria curda do outro lado da sua fronteira servirá de base para o Partido dos Trabalhadores Curdos poder lançar mais ataques dentro da Turquia. As Forças Democráticas da Síria foram importantes aliadas da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, que levou à derrota territorial do autoproclamado Estado Islâmico no início deste ano. Com o apoio da aviação ocidental, os soldados das FDS travaram todos os combates no terreno e sentem-se agora traídos pela retirada americana. Não obstante as suas ameaças económicas, a saída de Trump poderá mesmo encaminhar as FDS para os braços de Bashar al-Assad e da Rússia. As duas fações não se reconhecem oficialmente, mas têm evitado entrar em conflito direto enquanto tinham como inimigo comum os terroristas islâmicos do Estado Islâmico e outras forças aliadas à Al-Qaeda e apoiadas pela Turquia.

12 mil jihadistas Uma eventual invasão por parte da Turquia põe diretamente em risco a segurança de 12 mil jihadistas do Estado Islâmico que estão em prisões guardadas pelas FDS. Falando dos soldados que guardam os presos, cerca de dois mil dos quais são europeus, o general curdo Mazloum Kobani Abdi afirmou que esta passou a ser uma prioridade secundária, comparada com a proteção da fronteira com a Turquia. “As suas famílias estão todas na zona da fronteira, por isso eles têm de ir defender as suas famílias”, afirmou, em declarações à NBC News. Numa declaração enviada à Renascença, um dos grupos cristãos que apoia a federação no nordeste da Síria não poupa críticas à ação e às intenções da Turquia. “O povo desta zona, e as FDS – com os seus aliados americanos – defenderam este território contra o Estado Islâmico e o regime autoritário de Assad com o sangue de milhares de curdos, siríacos e árabes. Sobre esse sacrifício criaram uma coexistência territorial pacífica”, lê-se, no comunicado da União Siríaca Europeia, que apoia o Conselho Militar Siríaco, parte das FDS. “A agressão da Turquia é uma ameaça clara e presente à estabilidade da administração do Nordeste da Síria. Assegurará o regresso do Estado Islâmico. Deixar os detidos e combatentes do Estado Islâmico ao cuidado da Turquia seria um erro desastroso. A Turquia já revelou a insinceridade da sua política na Síria ao apoiar o Estado Islâmico e armar grupos rebeldes controversos. O resultado da invasão turca será a fuga ou libertação de milhares de jihadistas”, diz, o que por sua vez se traduz numa ameaça regional mas também internacional: “Uma invasão turca levará a mortes, deslocações, um grande fluxo de refugiados e imagens de viagens perigosas em busca de paz e esperança na Europa”, conclui.