Saturno destrona Júpiter como planeta com mais luas

Saturno ultrapassou Júpiter como o planeta com o maior número de luas conhecidas, revelam uma equipa de cientistas norte-americanos.



Os investigadores descobriram 20 novos satélites naturais na órbita de Saturno, planeta conhecido pelos seus anéis.

Saturno passa assim a ter 82 luas, mais três do que Júpiter, de acordo com os cientistas que estudaram o planeta através de um telescópio instalado em Maunakea, no Havai.

As novas luas de Saturno têm cerca de cinco quilómetros de diâmetro e 17 orbitam o planeta em sentido contrário à rotação do mesmo.

“O estudo da órbita destas luas pode revelar a sua origem, bem como informação sobre as condições na altura da formação de Saturno”, explica o líder da investigação Scott Sheppard, do Carnegie Institution for Science.