Nobel da Física para três por descobertas sobre a evolução do universo e o lugar da Terra no cosmos

O prémio Nobel da Física foi atribuído, esta terça-feira, a James Peebles e ao trabalho conjunto de Michel Mayor e Didier Queloz, pelas suas "contribuições para a perceção da evolução do universo e do lugar da Terra no cosmos".

James Peebles foi galardoado pelas suas descobertas teóricas na área da cosmologia física, mais concretamente, de radiações cósmicas reveladas pelo investigador em 1965.

Peebles nasceu no Canadá, em 1935, e é professor de ciência na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos.