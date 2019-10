“Aliados passam a duvidar da ajuda de Trump” após abandono dos curdos

Para detratores de Trump, como Hillary Clinton, o presidente “traiu os leais aliados curdos”. Mas na Fox News também se escutou o argumento contrário: a traição – herdada de Obama – foi armar uma organização guerrilheira (a filial síria do PKK actuou como infantaria para as acções aéreas norte-americanas) contra um membro da Nato, a Turquia. A última bala curda é a ameaça velada de soltar os elementos do Daesh em seu poder.

“A decisão de retirar as tropas dos Estados Unidos da fronteira entre a Turquia e a Síria abandona os curdos e é uma traição a um aliado chave na nossa luta contra o Estado Islâmico”, lamentou o senador democrata Tim Kaine que acusou Trump de ter “tomado a decisão contra o conselho dos diplomatas e militares. Agora os curdos estão à mercê da Turquia, das ameaças do governo de Assad, da Rússia e do que resta do Daesh (…) a doutrina Trump continua a ser aplicada: abandona os teus aliados e reforça os teus inimigos”, acusou Tim Kaine.

Os qualificativos críticos da decisão são igualmente duros nas fileiras republicanas como democratas, incluindo em aliados próximos da Casa Branca. “A decisão impulsiva do presidente derruba todos os avanços feitos e lança a região no caos”, condenou na Fox News o republicano Lindsey Graham, um dos senadores mais associado ao círculo presidencial. “O abandono dos curdos é um potencial desastre e uma mancha na honra dos Estados Unidos”, reforçou Lindsey Graham. “A retirada é uma traição aos curdos, reforça o Daesh e coloca em perigo os Estados Unidos”, sentenciou o congressista republicano Peter King, num registo semelhante ao dos democratas.

“Irresponsabilidade”, “traição”, “desastre potencial”. Multiplicam-se as expressões de censura à abrupta decisão do presidente Trump de abandonar à sua sorte contra Turquia os aliados curdos na luta contra o Daesh. Trump mandou retirar as tropas norte-americanas no leste da Síria para abrir caminho à invasão militar turca já anunciada como iminente.

Acossado pela investigação em curso no Congresso para o impeachment, Trump poderá estar a acelerar o cumprimento de algumas promessas de campanha, daí a retirada das tropas na Síria para validar o seu compromisso de retirar o país de “guerras intermináveis, muitas delas guerras tribais e trazer os nossos soldados para casa”.

Mas a que custo para o Médio Oriente e para a relação dos Estados Unidos com os seus aliados? Esta é uma das perguntas para José Pedro Teixeira Fernandes, professor universitário nas áreas das Relações Internacionais e Estudos Europeus, especialista em geoestratégia, investigador do IPRI-NOVA e autor do livro “Geopolítica em tempo de paz e guerra”, da Almedina.

José Pedro Teixeira Fernandes alerta para o risco da decisão de Trump “introduzir um elemento de maior confusão no Médio Oriente” e antecipa a possibilidade de Erdogan ter planos de alterações profundas na demografia da região em nome da segurança turca. Afinal, o presidente turco pretende instalar no leste da Síria mais de 3 milhões e refugiados, provavelmente, com o custo de milhares de curdos terem de fugir de casa ou ficar em minoria.

A ONU, de resto, já alertou para os riscos de novas tensões demográficas. Panos Mumtzis, coordenador humanitário das Nações Unidas para a Síria foi taxativo: “Esperamos o melhor, mas estamos preparados para o pior”.

Trump está a levar a cabo uma mudança dramática na política dos Estados Unidos para o Médio Oriente ao permitir que tropas turcas entrem na Síria e entrega aos aliados curdos às maõs do inimigo Erdogan. Como se lê esta decisão?

É mais uma decisão estranha e confusa de Trump. Não diria que é totalmente supreendente no sentido em que a trajetória da política externa de Donald Trump tem já decisões estranhas e pouco expectáveis e neste caso já havia intenções conhecidas dos Estados Unidos abandonarem a Síria. Intenção já manifestada com Donald Trump na Casa Branca a gerar na ocasião, bastante contestação e talvez por isso mesmo seguiu-se depois um recuo na decisão. Mas este parece ser sempre um padrão muito errático, muito sem pensamento coerente, ao sabor também provavelmente da política interna dos Estados Unidos na perspetiva do ano eleitoral que se aproxima e do impacto de decisões deste tipo no eleitor médio norte-americano a ver com bons olhos o regresso a casa dos seus soldados.

Claro que no plano estratégico e político a decisão de Trump levanta questões várias. Enuncio algumas: desde logo o comprometimento dos Estados Unidos com os seus aliados curdos, neste caso, fundamentais na Síria para o combate ao Daesh, ao Estado Islâmico. A decisão tem naturalmente implicações em todos os aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente e em outras partes do mundo.

Depois a própria questão da guerra da Síria e dos seus desenvolvimentos porque para todos os efeitos, a Turquia está a entrar no território da Síria sem qualquer tipo de autorização do estado sírio. Este ponto levanta a questão de saber qual vai ser exatamente a reação da Rússia e do Irão. Há ainda todas as outras ramificações desta questão.

Já se sugere que a decisão pode ter um significativo conjunto de consequências negativos como facilitar o regresso do Daesh, colocar os curdos nos braços de Assad e do Irão, como diz, causar erosão às relações da Turquia com o Congresso em Washington e mancha a honra da América ao entregar assim "amigos" - curdos - na mão de "inimigos" deles - Erdogan - e estes são só alguns dos aspetos em equação nesta altura...

São pontos importantes de análise. Olhando agora para o lado americano e tentando ser direto nos Estados Unidos também há nesta altura bastantes hesitações sobre o que fazer com a Turquia. Se olharmos para a relação dos Estados Unidos com os turcos nos últimos anos está longe de ser uma relação fluída, de proximidade, de entendimentos. Ao contrário tem sido uma relação cheia de tensões. Basta referir a compra da Turquia à Rússia, ainda há poucos meses, dos mísseis de defesa antiaérea. Não se trata de uma aquisição propriamente habitual num estado como a Turquia, estado membro da Nato.

A questão é que do lado norte-americano há provavelmente movimentações da parte de personalidades ligadas à política externa - e no fundo aos lobbys que também operam na área - há aqueles a defender que, apesar de tudo, mais vale manter aqui uma boa relação com a Turquia a pesar mais estrategicamente que os curdos, mas há aqui, obviamente, considerações ligadas - como referi - à própria mudança de posição de Ancara.

Alterações da posição da Turquia em parte motivadas pela atitude de Washington e também em parte pelas políticas do próprio presidente Erdogan. Mas também há obviamente considerações de natureza ética. Desde logo é no mínimo estranho e censurável que os Estados Unidos tendo-se apoiado no terreno largamente nos curdos para combater o Daesh nesta parte do território da Síria agora os deixe entregues à sua sorte com Erdogan.