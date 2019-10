​Primeiro contacto Kia XCeed. Um CUV que não é de calças arregaçadas

E enquadra-se na perfeição no leque de modelos procurados pelos portugueses: ar robusto, agressivo na conta certa, desportivo em alguns pontos, como a traseira, onde na parte inferior pintada de cor diversa do resto da carroceria pontuam duas generosas saídas de escape.

Este CUV - Crossover Utility Vehicle da Kia - apresenta-se em Portugal com um preço abaixo do maior sucesso da marca, o Kia Procede ( que a Renascença já testou ) e acima do STonic.

O design exterior é fator fundamental na escolha de um carro, e nesse sentido, apesar da plataforma ser partilhada por outro Ceed, apenas um painel é comum: o das portas dianteiras, o que serve para a marca afirmar que foram colocados muitos esforços num produto que se pretende original.

Exteriormente ganha relevo a grelha de dupla lâmina, os faróis led, um capô elevado.

No interior, segue-se a tendência do momento com um ecrã digital a servir de quadrante e outro de maiores dimensões na consola central. Este último pode ficar dividido em três, com três informações distintas, por exemplo GPS, estacões de rádio e estado do tempo.

Este não é um mero SUV/CUV apenas de aparência, e como tal não tem apenas "calças arregaçadas". De resto tem uma boa altura ao solo e como referência, apenas ligeiramente inferior ao do Nissan Qashqai, (que a Renascença já testou) e que é a referência clássica do segmento.