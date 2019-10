Rui Rio espera que "acordo PS/BE não inviabilize reformas estruturais"

O líder do PSD acredita que “vai haver maioria à esquerda" para viabilizar um Governo liderado por António Costa. Rui Rio, que falava esta terça-feira no final de uma audiência com o Presidente da República, espera que isso não inviabilize reformas estruturais.

Questionado pelos jornalistas se estava disponível pode viabilizar os próximos Orçamentos se o PS não tiver o apoio da esquerda no Parlamento, Rui Rio respondeu que essa questão "não se coloca" e explicou porquê: “vai haver maioria à esquerda, estou convicto disso".

O secretário-geral do PSD acredita que o PS vai conseguir chegar a um entendimento com o Bloco de Esquerda (BE) e com o PCP, ou então só com os bloquistas.

Rui Rio vai ser oposição ao Governo, mas manifesta disponibilidade para acordos com os socialistas para reformas estruturais, nomeadamente em matéria de descentralização, sistema de justiça, sistema político e Segurança Social.