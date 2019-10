Na freguesia com mais votos no Chega, o resultado eleitoral "surpreende e assusta"

Com um total de 772 votos, Algueirão-Mem Martins é a freguesia portuguesa onde o Chega alcançou maior aprovação. Entre o “desgaste do CDS” e a “tática do Marcelo”, os eleitores procuram uma explicação para um resultado “surpreendente e assustador”.

Horas depois do anúncio do resultado das legislativas de domingo, o reconhecimento de vencedores e vencidos é matéria de debate na regular conversa de café, no número cinco da rua Fanares, em Algueirão-Mem Martins, a freguesia portuguesa onde o Chega, de André Ventura, conquistou mais votos (772). Sentados numa mesa recatada longe do balcão, Artur e José são o exemplo que confirma a regra. “Ainda há pouco falávamos da noite eleitoral. Disse aqui ao meu amigo que nunca mudei o meu sentido de voto”, garante José Cabeça.



Aos 68 anos, nunca falhou uma eleição e só por uma vez votou fora do círculo eleitoral de Lisboa, “há muitos anos”.

Para ambos, foi previsível o resultado das duas maiores forças políticas - PS e PSD. Com o que não contavam era com a eleição de André Ventura. O líder do Chega somou o maior número de votos precisamente na freguesia onde vota José Cabeça. Explicação? Ainda não a conseguiu encontrar. “Eu não entendo este resultado eleitoral. A nossa freguesia está longe de ser aquela que concentra mais minorias. Se olharmos, por exemplo, para o Cacém ou a Amadora, estas, sim, são freguesias onde as minorias, que deixaram de ser tão minorias assim, são muito mais acentuadas. Talvez o que tenha contribuído para esse valor seja mesmo o facto de esta ser a maior freguesia do país”.



De acordo com os último censos, Algueirão-Mem Martins soma mais de 66 mil habitantes, quase o mesmo número que garantiu a André Ventura a estreia no Parlamento. Deste universo, 772 optaram por votar no Chega, na eleição do último domingo.

“Acho que a ascensão do Chega é também resultado de um grande desgaste do CDS, a grande alternativa à direita”, completa Artur Nascimento, que há cinco anos mudou de círculo eleitoral para Santarém. Nenhum dos dois votou Chega e também nenhum “convive com apoiantes da extrema-direita”, mas apesar da “desilusão” não acreditam que este seja um partido “com pernas para andar”. “Ainda somos diferentes do centro da Europa. Basta vermos o exemplo de França, dos bairros periféricos de Paris, onde este discurso populista ganha muito mais força. Não acredito que a extrema-direita tenha margem para ascender em Portugal”, defende Artur Nascimento.

“O André Ventura usou a tática do Marcelo” Do outro lado do balcão está Nuno Miguel Levita, gerente do "Tulipa Dourada". “Nascido e criado” em Mem Martins, “foi com surpresa” que assistiu ao resultado da noite eleitoral.



“Hoje de manhã foi a primeira coisa que fui ver. Chamou-me muito a atenção ver mais de 770 pessoas aqui na minha freguesia a votar no Chega. Acho assustador que eles tenham conseguido entrar na Assembleia”, desabafa.



Para Nuno Levita, a justificação também não é clara. “A minha freguesia sofre dos mesmos problemas das outras todas, nem mais nem menos. Até em termos de segurança não me parece que esteja pior do que as outras, de maneira nenhuma. Acho até que há outras bem piores, onde seria mais fácil para o Chega angariar votos. Aqui não consigo entender”. Há falta de melhor explicação, o gerente de 44 anos relembra um outro fator que acredita ter garantido ao líder do Chega, anterior candidato do PSD à Câmara de Loures e ainda comentador da CMtv, um lugar em São Bento. “O André Ventura usou a tática do Marcelo. Aproveitou a exposição mediática de um canal onde se fala alto e onde se chama muito a atenção, para dizer que estava aqui”, explica. Estela Santos votou este ano pela primeira vez. Acompanhou de perto a campanha para as legislativas mas confessa que sempre desvalorizou a presença do Chega. “Nunca lhe dei grande atenção, até ontem, quando percebi que tinham elegido um deputado. Não conheço ninguém que tenha votado no Chega”, conta. Apesar de se ter estreado este domingo, recorda as últimas presidenciais e, como Nuno Miguel, não resiste em comparar o percurso de Marcelo ao de Ventura.



“Lembro-me de pensar, quando o Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente, “ele fez a cama onde agora se está a deitar”. Não me admira nada que o André Ventura enquanto comentador de futebol tenha influenciado a intenção de voto de alguns eleitores”.

“Os verdadeiros extremistas não votam Chega” Se para José, Artur, Nuno e Estela a eleição de André Ventura permanece um mistério, para Palmira Sousa, residente em Mem Martins, a razão “prende-se com o fator novidade”.



“Há uma faixa da sociedade, talvez acima dos 50/ 60 anos, que começa a ficar um bocadinho cansada e procura uma nova alternativa. Aconteceu o mesmo com o PAN, numa faixa etária mais nova”, defende. Aos 71 anos, Palmira soma uma vasta experiência eleitoral. Acompanhou várias campanhas de perto, primeiro no PS e mais tarde no PSD, onde é ainda militante. “Conheço bem o funcionamento destes dois grandes partidos e sei também como reagem as pessoas a estas forças políticas. O Chega é, sem dúvida, a grande novidade. Desconheço por completo a campanha do Chega na nossa freguesia”, conta. Uma ideia confirmada por Amílcar Adrigo, 72 anos, que garante só ter tomado conhecimento do partido depois de ver o boletim de voto. “Só ontem quando fui votar é que soube que ele existia. Mas ele é de direita?”