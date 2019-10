Acordo escrito ou verbal? PS diz que "estabilidade" está nas mãos de BE e PCP

O presidente do PS, Carlos César, afirma que Bloco de Esquerda e PCP “têm a responsabilidade para que haja uma maioria estável” depois da vitória dos socialistas nas legislativas sem maioria absoluta.



Em declarações aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, Carlos César sublinhou, por várias vezes, que os partidos, que durante a campanha pediram aos portugueses para não darem uma maioria absoluta, têm agora a responsabilidade de assegurar um Governo estável do PS.

“Estas eleições decorrem na sequência de apelos de vários partidos para que não houvesse uma maioria absoluta. Agora, têm a responsabilidade para que haja maioria estável e para que os próximos quatro anos constituam um momento em que as instituições se concentrem na resolução dos principais problemas que os portugueses se confrontam”, declarou.

O presidente do PS garante que o partido entendeu a mensagem dos portugueses e vai procurar entendimentos, escritos ou verbais, com os partidos de esquerda nas reuniões que começam na quarta-feira.

“Não houve maioria absoluta e esses partidos têm o grande desafio de contribuir para a estabilidade. E julgo que é isso que irá acontecer e é certamente com esse propósito que aceitaram dialogar com o PS”, sublinhou Carlos César.