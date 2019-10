Vitor Gomes: "Inácio tem capacidade, mas falta-lhe tempo"

Tem capacidade, mas falta-lhe tempo. Vitor Gomes, médio que trocou o Desportivo das Aves pelo Omonia de Chipre, resume em poucas palavras o momento que Augusto Inácio atravessa no clube tirsense.

Com sete derrotas em oito jogos do campeonato, o treinador mantém-se no fio da navalha e dificilmente resistirá a um desaire com o Farense, para a Taça de Portugal. Vitor Gomes, que na época passada trabalhou às ordens de Augusto Inácio na Vila das Aves, admite pressão alta sobre um treinador a quem reconhece qualidades para sair da atual situação.