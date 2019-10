Conselho de Disciplina arquiva processo instaurado a Sérgio Conceição

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, que arquivou o processo disciplinar a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após um incidente com Renan Ribeiro, no final da partida entre FC Porto e Sporting, na última jornada da última temporada.

O Sporting acusou queixa de um auto de flagrante delito, devido a uma alegada agressão do técnico do FC Porto a Renan. De acordo com o acordão hoje publicado pelo Conselho de Disciplina, não existem "fundamentos suficientes" para castigo.

"Por inexistir fundamento suficiente para a instauração do procedimento disciplinar contra o jogador Renan Ribeiro, contra o treinador Sérgio Conceição, contra os jogadores suplentes e suplementares de ambas as equipas e os demais agentes desportivos que entraram sem autorização da equipa de arbitragem no retângulo de jogo, acordam os membros da secção profissional do Conselho de Disciplina da FPF em ordenar o arquivamento do processo de inquérito", pode ler-se.

O FC Porto venceu a partida por 2-1, frente ao Sporting.