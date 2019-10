Conselho de Disciplina abre inquérito devido a incidente no FC Porto-Santa Clara

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, que abriu um inquérito na sequência da partida entre FC Porto e Santa Clara, a contar para a primeira jornada da Taça da Liga.

Em causa está o incidente que decorreu no final da partida. Fábio Cardoso lesionou Romário Baró, com uma entrada ríspida aos 88' minutos, o que deu origem a um pedido de explicações por parte de alguns elementos do FC Porto, no final da partida.

O FC Porto venceu a partida em questão, por 1-0, com golo de Diogo Leite. Romário Baró sofreu "um traumatismo direto no tornozelo direito com hematoma e entorse” e continua fora das opções de Sérgio Conceição.