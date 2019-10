Stefano Pioli vai ser o novo treinador do AC Milan

Stefano Pioli já deu o "OK" e só falta limar os derradeiros detalhes do contrato, para ser o novo treinador do AC Milan, segundo avança o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", esta terça-feira.

Inicialmente, o Milan tinha-se virado para Luciano Spalletti, que aceitou o desafio. Porém, de acordo com a "Gazzetta", o clube "rossonero" estava com pressa para contratar o novo treinador e as negociações com o Inter de Milão, com quem Spalletti ainda tem contrato, prometiam ser longas. Assim, o Milan preferiu deixar cair essa possibilidade e virar-se para Stefano Pioli, ex-treinador da Fiorentina e que está sem clube.

Piolo deverá assinar contrato válido por duas temporadas, avaliado em cerca de 1,5 milhões de euros. Marco Giampaolo, que ainda é treinador do Milan, já terá sido notificado do seu iminente despedimento.

O AC Milan, em que milita o português Rafael Leão, está a rubricar um início de época dececionante. Os "rossoneri" estão no 10.º lugar da Serie A, com nove pontos, fruto de três vitórias e quatro derrotas.

Stefano Pioli foi treinador da Fiorentina nas duas últimas temporadas. A primeira correu bem, com um oitavo lugar no campeonato e a chegada aos quartos de final da Taça de Itália. Na segunda, a Fiorentina foi às meias-finais da prova a eliminar, no entanto, ficou na 16.ª posição da Serie A, apenas três pontos acima da zona de despromoção.